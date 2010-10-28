В Украине ликвидируют более 100 мест концентрации ДТП за счет ЕБРР

Заместитель министра транспорта и связи Украины Алексей Баран на совместном украинско-польском совещании сообщил, что украинская компания Укравтодор совместно с Европейским банком реконструкции и развития планирует ликвидировать более 100 мест концентрации ДТП. Об этом сообщает корреспондент «Главреда». «Преимущественно это касается тех автомобильных дорог, которые будут задействованы во время Евро-2012», - сказал Алексей Баран. Что касается железнодорожного транспорта, то, заметил Баран, в Украине акценты делают на трех направлениях развития железнодорожной инфраструктуры на границе с Польшей, а также с другими пропускными пунктами. «На сегодня идет работа по развитию пунктов пропуска по стандартам Евросоюза. Актуальным остается вопрос о наличии на границе Украины и Польши двух видов путей - европейского и украинского стандартов. Укрзалізныця и Польская железная дорога создали четыре рабочие группы для проработки вопросов по улучшению работы во время проведения Евро-2012. Уже обработано три технологии перевозки пассажиров: это беспересадочное сообщение с перемещением вагонов, беспересадочное сообщение с использованием вагонов с раздвижными тележками, также - пересадочная сообщения», - сказал он. По словам чиновника, на сегодня между Украиной и западными странами функционирует шесть пар поездов. Ежесуточно в среднем перевозится 500-700 пассажиров. Это составляет около 50% от максимальной пропускной способности. «Главная цель, которую мы видим в развитии наших отношений - это развитие чартерных перевозок. Это позволит перевозить дополнительно ежесуточно около 5 тысяч пассажиров. Что касается рельсовых поездов, то это примерно 2 тысячи пассажиров в сутки», - сказал замминистра.