Объемы переработки нефти в Украине выросли на 1,8%

За 9 месяцев 2010 года на украинские НПЗ и Шебелинский ГПЗ поставлено 8 416,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что больше аналогичного показателя 2009 года на 145,3 тыс. тонн (на 1,8%). За 9 месяцев 2010 года на НПЗ поступило 7 643,6 тыс. тонн нефти, в том числе: 1 726,8 тыс. тонн - собственной добычи (22,6% от общего объема поставки), 5 916,8 тыс. тонн импортировано (соответственно - 77,4%), в том числе: 4 653,3 тыс. тонн - из Российской Федерации (соответственно - 60,9%). По отношению к показателю 2009 года объем поставки нефти увеличился на 604,3 тыс. тонн (на 8,6%). За 9 месяцев 2010 года объем переработки нефтяного сырья составил 8 343,1 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 31,5 тыс. тонн, или на 0,4%. Общие мощности по первичной переработке нефти за 9 месяцев 2010 года загружены в среднем на 20,8% (в 2009 году - 20,5%).