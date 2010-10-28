Средняя зарплата в Беларуси выше украинской почти вдвое

По предварительной оценке, к концу 2010 года средняя заработная плата в Беларуси увеличится до 1,576 млн белорусских рублей, что составляет $503 в эквиваленте. Об этом сообщили в правительстве страны, передает БЕЛТА. В августе нынешнего года номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1,286 млн белорусских рублей, или $430 в эквиваленте. Среди стран СНГ по величине заработной платы в долларовом эквиваленте Беларусь находится на третьем месте после Российской Федерации и Казахстана. Это связано, в основном, с высоким уровнем оплаты труда в добывающей промышленности двух стран. Напомним, правительство Украины повысило среднюю зарплату. Средний заработок в Украине в сентябре составил 2349 грн, или около $295.