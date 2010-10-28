«Нафтогаз» больше не будет брать кредиты для оплаты за газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не планирует до конца 2010 года привлекать кредитные средства для оплаты за газ. Об этом сообщил заместитель главы правления компании Юрий Колбушкин, пишет «Интерфакс-Украина». «Кредитные средства привлекались в период закачки газа, сейчас закачка закончена, пойдет обратный процесс», - сказал Колбушкин. По его словам, ранее кредиты привлекались исключительно для оплаты газа, закачиваемого в подземные хранилища, а не для текущей оплаты за топливо. Напомним, в правительстве заявляли, что в украинских подземных хранилищах газа уже находится 23,6 млрд кубометров газа. Этого количества, по словам представителей Кабмина, достаточно для осенне-зимнего отопительного сезона в Украине, а также для обеспечения европейских потребителей российским газом. Кроме того, «еще немного хватит», чтобы отдать часть из 12,1 миллиарда кубометров, которые Украина должна вернуть РУЭ по решению Стокгольмского суда.