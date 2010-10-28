Кабмин выделил 5 млн грн на спортивный инвентарь для детей

Кабинет Министров Украины выделил Минсемьи 5 млн грн для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ. Постановление № 972 «Об использовании в 2010 году средств Стабилизационного фонда для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ» опубликовано на сайте Кабмина. Согласно документу, средства выделены из Стабилизационного фонда. Правительство также обязало Минфин открыть новую бюджетную программу и внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.