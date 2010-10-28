Алиев: В Украину уже поставлен 1 млн тонн нефти, и это не предел

Азербайджан планирует увеличивать объемы поставок нефти в Украину. Об этом сегодня сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Интерфакс-Украина. «Мы уже увеличили поставки нефти в Украину… в этом году, еще год не закончен, более миллиона тонн азербайджанской нефти было поставлено на рынки Украины. И мы рассчитываем в будущем наращивать объемы поставок», - сказал Алиев. Алиев пояснил такие намерения планами Азербайджана на увеличение уровня добычи азербайджанской нефти. Он также подчеркнул, что в перспективе через территорию Азербайджана на украинские рынки может поставляться нефть соседей этой страны, расположенных на восточном побережье Каспийского моря. «И этот проект также будет способствовать более полной интеграции стран региона Черноморского и Каспийского. И тем самым мы создадим еще один очень надежный энергетический коридор, который будет связывать Каспийское море, очень богатое энергоресурсами, с рынками Украины, с рынками Европы», - сказал он, добавив, что это будет широкомасштабное энергетическое сотрудничество, «приносящее всем пользу».