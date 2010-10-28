Кабмин выделил 95 млн грн на приобретение авиатехники

Кабинет министров выделил 95 млн грн Администрации Государственной пограничной службы на приобретение авиационной техники для авиационных частей. Текст постановления № 971 «Вопросы использования в 2010 году денег Стабилизационного фонда на приобретение авиационной техники для авиационных частей Государственной пограничной службы» опубликован на официальном сайте Кабмина. Средства выделили из Стабилизационного фонда за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг. В случае, если средств от размещения госбумаг не хватит, деньги выделят из поступлений от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, а также средств, полученных от приватизации госимущества и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации и кредитованием предприятий.