Крымский Совмин хочет забрать себе все госсанатории

Крымские предприятия санаторно-курортного комплекса, которые сейчас находятся в подчинении различных украинских министерств и ведомств, должны быть переданы Крыму. Об этом заявил глава правительства автономии Василий Джарты, сообщили Главреду в пресс-службе Совмина Крыма. Джарты отметил, что на протяжении последних 5-7 лет на территории многих ведомственных санаторно-курортных учреждений идет незаконное строительство жилых домов и частных гостиниц. «Для всей страны и, тем более, для крымчан, это не секрет. Президент поставил предо мной задачу навести порядок, и я намерен ее решить», — заявил председатель Совета министров Крыма. Он подчеркнул, что ведомства, владеющие крымскими санаториями и пансионатами, не заинтересованы в их развитии. «После передачи здравниц мы сможем привлекать инвестора и вкладывать средства в модернизацию здравниц, в которых ремонт не делали с 1940-х годов, со сталинских времен», – отметил Джарты. Кроме того, он сообщил, что, выполняя поручение Президента, направил ведомствам, которым принадлежат крымские здравницы, письма с просьбой передать эти объекты в сферу управления Совмина. «Пока никто не согласился. После выборов я обязательно буду разговаривать с Президентом и покажу ему все письма с ответами», - сказал Джарты. В качестве примера он привел ответ налоговой администрации Украины, в котором утверждалось, что санатории налоговой службе «очень нужны, поскольку у работников налоговых органов Украины сложнейшая работа».