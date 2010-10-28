Госкомзему запретили расширять перечень земель, подлежащих консервированию

Госкомпредпринимательства не согласовал проект приказа Госкомзема на расширение перечня земель, подлежащих консервации. Об этом сообщает пресс-служба Комитета предпринимательства. Ведомство хотело ввести такие изменения несмотря на то, что Земельным кодексом Украины и ЗУ «Об охране земель» четко определены основания для проведения консервации земель, сказано в сообщении. Этим же проектом приказа Госкомзем хотел запретить гражданам обращаться с ходатайством о выделении равноценных земельных участков взамен земель, ставших экологически опасными, экономически неэффективными или техногенно загрязненными не по их вине. Кроме того, проект приказа Госкомзема не сопровождался информацией о результативности регуляторного акта, что является обязательным требованием законодательства. Так, Госкомпредпринимательства отказал Госкомзему в согласовании проекта приказа «О внесении изменений в Порядок консервации земель, утвержденного приказом Госкомзема Украины от 17.10.2002 № 175».