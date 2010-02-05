Самое плохое ушло. Впереди – турбулентное будущее

Увлекшись предвыборными баталиями, мы практически забыли о том, что в мире и в Украине по сей день не поставлена окончательная точка в вопросе выхода из финансово-экономического кризиса и преодоления его последствий. Так или иначе, но сразу же после инаугурации новый президент должен будет уделить должное внимание экономическим вопросам.

Свои рекомендации новому президенту, вне зависимости от того, кто им станет, в пресс-центре «Главреда» дали: руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий и директор Департамента социологических исследований Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Владимир Стус: В ближайшие пять лет кризис выйдет за экономические рамки



«Качество правления будущего президента будет напрямую зависеть от того, насколько он представляет себе процессы прогнозирования. Какое качество прогнозирования было, мы все видели на примере прогноза о том, что экономический кризис Украину не коснется. Сейчас мы слышим прогноз о том, что Украина начнет выходить из кризиса во второй половине 2010 года. По определению эффективность управления не может быть выше, чем погрешность прогнозирования. В этом плане мы сейчас имеем полный ноль, полный крах.

Научные концепции показали свою несостоятельность. Сейчас уже очевидно, что кризис перерос рамки сначала ипотечного, затем финансового. Сейчас он постепенно перерастает рамки экономического. Необходима некая концепция, чтобы понять, как все будет развиваться дальше. Такой единой концепции нет.

Научное знание из этой сферы ушло. Практически все ученые стали экспертами. Чем отличается экспертное знание от научного? Вместо интерпретации событий на основе некоей концепции, эксперт, специализируясь по двум-трем направлениям, владеет только этой темой. По остальным направлениям он не может владеть информацией. Поэтому волей-неволей любой эксперт идет на упущения. Он свои отраслевые позиции рассматривает наиболее конкретно, а остальное – по существующим стереотипам. Это работает в отраслевом масштабе на непродолжительном промежутке времени, но как только мы выходим на некий фундаментальный сдвиг более общего характера, экспертное мнение перестает работать. Мы сейчас наблюдаем жуткое несоответствие по прогнозам. Это не проблемы этих экспертов - это проблемы этого метода.

Были правильные прогнозы по кризису, но это были прогнозы экономистов, это были отраслевые прогнозы. Они работали и оправдывали до тех пор, пока кризис находился внутри экономики. Сейчас мы наблюдаем расширение кризиса, выход его за экономические рамки, и эти прогнозы перестают работать.

Согласно моим более ранним прогнозам, то, что мы сейчас наблюдаем как кризис, - это не кризис, а прелюдия к смутному времени, к времени цивилизационных встрясок, которое продлится не одно десятилетие. Тут наиболее интересным прогнозом был бы прогноз: когда случится переход от преобладания экономической составляющей кризиса в выход кризиса за экономические рамки? С одной стороны, это то, что прогнозировать напрямую невозможно. Но можно судить об этом по косвенным признакам. Временные рамки – ближайшие пять лет. По мере приближения к этой дате повод, по которому он может случиться, будет все время уменьшаться. Чем ближе мы будем подходить к этой дате, тем более мелкий повод может спровоцировать выход кризиса за экономические рамки. Вполне возможно, что это будет и раньше 2015 года.

Кризис пришел снаружи Украины. Бывшие соцстраны давно сидят в этом кризисе, у нас это время наступило с 1991 года. Несколько отстают от нас по фазе цивилизационного цикла современные развитые страны – они сейчас накануне своего 1991 года. Они потянут за собой другую группу стран – новые развивающие страны: Китай, юго-восточную Азию, во многом Ближний Восток.

Ничего нового не придумано. К тому, к чему пришли постсоветские страны, во многом по тем же причинам теперь подходят и другие страны».



Олег Устенко: Самое плохое ушло. Впереди – турбулентное будущее



«В целом вся украинская система будет находиться в состоянии турбулентности, но она будет развиваться по одному и тому же вектору. Чего можно ждать от 2010-2011 годов? Нельзя ждать, что реальный сектор будет усиленно развиваться. Мы ожидаем, что в 2010 году экономика Украины может показывать рост 3-4%. На 2011 год при отсутствии реформ мы тоже прогнозируем рост порядка 3-4%, может быть, даже 2%. Это недостаточный рост.

Почему недостаточный рост? Потому что для того, чтобы страна могла поддерживать свои социальные программы, бороться с бедностью, необходимо показывать рост порядка 5%.

Новая администрация так или иначе столкнется с проблемой того, что необходимо выйти на докризисные уровни. В противном случае многие социальные программы, многие проблемы, которые есть в обществе, просто невозможно будет разрешить. Это будет колоссальная проблема.

С другой стороны, есть четкое понимание того, что какой бы ни был амбициозный пакет реформ у одной или другой администрации, этот пакет может продолжать оставаться амбициозным как минимум на ближайшие три года. Т.е. на протяжении трех лет можно делать какие-то изменения, но делать колоссальные системные изменения будет крайне сложно в силу целого ряда причин. Это дает мне основания считать, что реальный сектор будет развиваться, но в пределах до 5%, чего однозначно недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. Он будет изменяться не благодаря тому, что что-то сделано в стране, а скорее, благодаря тому, что начинает оздоравливаться мировая экономика.

Наш экспорт начнет оздоравливаться, но цены на металлургию и химию не достигнут докризисного уровня. Таким образом, экспорт будет движущей силой развития реального сектора, но не такой серьезной, которая могла бы вывести страну на новые горизонты развития.

Что касается банковского сектора. Да, 2009 год должен был стать колоссальной проблемой не только для реального сектора, но и для банковского сектора. В банках до сих пор не решена проблема, связанная с доверием. Доверие утрачено. Потребители, домохозяйства, просто хозяйствующие субъекты растеряны.

Начинаются какие-то подвижки, причем, в развитых странах эти подвижки в поведении потребителей происходят гораздо быстрее, чем в Украине. В Штатах, например, которые постоянно тратили, тратили, тратили деньги и имели отрицательные нормы сбережений, показывают положительные нормы сбережений. Франция и Германия начинают сберегать больше и меньше тратить. В Украине все происходит так, как будто ничего особенного не произошло, потребители еще толком не сориентировались и только сейчас мы видим первые сигналы того, что в конце третьего – начале четвертого квартала 2009 года потребители начали менять свое поведение. Т.е. адаптация к условиям кризиса была достаточно медленной.

Я предположил бы, что в 2010 году будет продолжаться реакция потребителей на кризис – мы будем видеть, что потребители будут еще более осторожными, чем они были в конце 2009 года. В 2011 году их будет сложно заставить тратить деньги, что, в общем-то, было бы неплохим моментом – трата ими денег означала бы возможность подпитки реального сектора экономики.

То же самое я бы ожидал от банков. Доверие не восстановлено. Можно сколько угодно говорить о том, что можно поменять главу Центробанка, можно сколько угодно говорить о том, что можно сделать и здесь небольшую реформу, и здесь, но это не решит проблему возврата доверия так быстро, как бы нам хотелось. Поэтому в 2010 году мы будем наблюдать процессы, связанные с тем, что любая администрация будет пытаться вернуть доверие к банковской системе и в целом к своим институтам.

Проблемы с бюджетом будут сохраняться в 2010 году однозначно. Очевидно, что необходимо, с одной стороны, пытаться оптимизировать расходы, с другой стороны, необходимо каким-то образом получить дополнительные доходы в бюджет. Все это накладывается на то, что реальный сектор сжался, он не может уже платить такие суммы, которые он платил раньше в виде налогов. Его самого надо подпитывать, поддерживать. С этой точки зрения я бы ожидал, что фискальная ситуация будет колоссально сложной на протяжении 2010 года и начнет показывать некоторые серьезные признаки оздоровления, скорее всего, в 2011 году.

В плане возможности роста нашего государственного долга - вряд ли Украина выйдет сейчас на мировые рынки, чтобы одалживать деньги. Но, скорее всего, сложности с фискальной ситуацией, сложности с бюджетом так или иначе заставят новую украинскую администрацию – любую администрацию – обращаться не только к МВФ, но так или иначе возникнет необходимость выхода на международные рынки для одалживания денег. Скорее всего, в конце первого квартала этого года – в начале второго квартала 2010 года мы увидим украинское правительство на международных рынках в Лондоне, в Нью-Йорке, пытающееся одолжить от полумиллиарда до миллиарда долларов. Потому что эти деньги будут просто катастрофически нужны.

Следующий пик, когда будут делаться такого рода заимствования, я бы ожидал в конце третьего – начале четвертого квартала текущего года. С другой стороны, будут пытаться находить альтернативные источники финансирования. Кроме МВФ и кроме возможности продажи наших евробондов, будут пытаться искать деньги в каких-то других странах. Я думаю, будет разрабатываться возможность одолжить деньги в России.

Подытоживая, скажу, что в принципе самая глубокая часть кризиса прошла. Сейчас идет перенастройка всего организма. Сколько времени она займет? До конца этого квартала, может быть, чуть-чуть больше, но организм перенастроится. Это уже очевидно. Уже два-три квартала подряд мы показываем промышленный рост. Промышленность начнет постепенно возрождаться, сформируется новая администрация – все равно, какая администрация, - но это пошлет позитивный сигнал для иностранных инвесторов. Если не будет разговоров по поводу реприватизации, что может испугать иностранного инвестора и отечественного инвестора в том числе, мы вправе ожидать притока иностранных инвестиций.

С другой стороны, банки будут испытывать проблемы, но крупные банки будут возрождать кредитование – постепенно, небольшими порциями, но кредитование будет расти, что, в общем-то, позитивно скажется и на реальном секторе экономики, и на части населения.

Самое плохое уже ушло. Впереди – турбулентное будущее».



Валерий Гладкий: Ситуация достаточно сложная. Что будет дальше? Посмотрим через неделю



«Можно согласиться с тем, что дно кризиса мы, возможно, прошли, но загнали экономику в состояние, когда остались критические точки, которые влияют на будущие перспективы.

Буквально позавчера я встречался с представителями крупнейших инвестиционных компаний Европы и Соединенных Штатов, которые, можно сказать, находятся на «низком старте» и думают о том, инвестировать в Украину или нет. Больше всего их волнует, что будет с обменным курсом. Обменный курс они рассматривают как уже конечную производную от всех проблем, которые, по их мнению, еще остаются в экономике.

Если посмотреть на основные макропоказатели Украины и ближайших соседей, то у нас - самый глубокий спад экономики - порядка 14% - это в два раза больше, чем в среднем по региону. Сжатие кредита частному сектору на 2,3%, тогда как в других странах наблюдался небольшой, но все-таки рост. Очень резкое увеличение долговой нагрузки на экономику. Огромный фискальный дефицит – 10% ВВП. Выше среднего по региону инфляция – 15,9% против 6,7% в Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Казахстане, Российской Федерации и Турции. Доля «токсичных» активов на балансе банковского сектора у нас оценивалась в 27,2%, а в среднем по региону в банковских секторах этих стран всего лишь 9,4%.

По моему мнению, главное, что надо будет сделать новой администрации - это восстановить доверие бизнеса и населения внутри страны и доверие инвесторов за пределами страны. От президента и коалиции в парламенте будет требоваться показать хотя бы какие-то точечные, но все-таки шаги, которые дадут быстрый позитивный результат.

Со стороны международного сообщества от новой администрации ожидается снятие критических проблем. Основная проблема - это квазифискальный дефицит «Нафтогаза» и Пенсионного фонда. Основная проблема – это убытки «Нафтогаза». Здесь будет требоваться принятие непопулярных решений по повышению тарифов на газ.

Если Тимошенко становится президентом, действующее правительство остается на месте, не требуется никаких перетасовок, можно принять приемлемый для Международного валютного фонда бюджет, в котором бюджетный дефицит будет сокращен за счет того, что убытки «Нафтогаза» будут уменьшены путем повышения тарифов на газ. Это непопулярное решение, но любое правительство будет его принимать. Это только вопрос времени.

Если президентом становится Янукович, ситуация более сложная, потому что он пока не обладает устойчивой поддержкой в парламенте. Можно говорить о формировании ситуативной коалиции, но эта коалиция неустойчива, и никто не гарантирует, что эта неустойчивая коалиция сможет быстро сформировать правительство, которое быстро предложит реальный бюджет, примет решение по минимизации последствий повышения тарифов на газ для населения, чтобы не вызвать социального взрыва и не создать движения в сторону регресса.

Не будем обсуждать, что было правильно и неправильно в отношениях Украины с МВФ в прошлом году, но основной лейтмотив следующий: деньги использовали, но не сделали ничего для снижения зависимости страны от внешнего финансирования. Эта задача переносится на 2010 год. И этому правительству надо будет искать какой-то баланс между необходимостью увеличивать инвестиции в экономику, решать проблемы банковского сектора и проблемы социальной защиты населения.

Из этих трех задач сравнительно быстро можно решить проблему оздоровления банковского сектора и возобновления кредитования. Все необходимое для этого уже есть. В августе прошлого года был принят закон о финансовом оздоровлении банков, дающий возможность быстрого принятия решений о слияниях-поглощениях в банковском секторе.

Новому правительству надо будет что-то делать с капитальными инвестициями. Они сокращены до минимума. Вы видите, что происходит с уборкой улиц, что происходит с дорожным хозяйством, что происходит с теплотрассами. Здесь новому правительству, новому президенту надо будет что-то делать, по крайней мере, запускать ранние структурные реформы. Необходимо будет принимать решения о запуске частного сектора, потому что объективно у бюджета нет средств для поддержания всей этой инфраструктуры на плаву.

В банковском секторе надо будет разблокировать кредитование и умерить бюджетные аппетиты, которые сейчас просто непомерны. По сути дела, бюджет высасывает все из банковского сектора под 26% годовых. Предприятия не могут себе позволить брать кредиты под такой процент. С одной стороны, бюджету надо умерить свои аппетиты. С другой стороны, я думаю, что и Международный валютный фонд, и Мировой банк, и Евросоюз будут отстаивать идею о необходимости увеличения независимости Центрального банка и определения его цели: не стабильность обменного курса, а стабильность цен.

Что касается стабильности цен, то новому правительству эта проблема достанется по наследству. Хотя инфляция была снижена с 22% до 16% в годовом измерении, тем не менее, инфляция в нынешнем году останется высокой. Были отложены решения о повышении тарифов, из-за этого товары первой необходимости подорожали больше, нежели базовая инфляция. Базовая инфляция была зажата неповышением тарифов на газ и ЖКУ.

Здесь правительству надо будет принимать решения, которые не дадут быстрого результата, но в перспективе приведут к социальной защищенности наиболее уязвимых слоев населения. Новому правительству надо будет запускать масштабную реформу в системе социальной защиты. По крайней мере, предпринимать шаги в виде создания реестра получателей социальных льгот и предпринимать какие-то наиболее поддерживаемые обществом шаги по монетизации этих социальных льгот. Сокращение перечня льготников, тех лиц, которые объективно не вправе претендовать на них из-за уровня их дохода.

В целом я оцениваю ситуацию как достаточно сложную. Все будет зависеть от того, насколько устойчивая коалиция будет сформирована в парламенте и насколько быстро и качественно коалиция и президент будут взаимодействовать. А также насколько слаженно будут взаимодействовать Национальный банк и Министерство финансов. Если этого не будет, то эти ранние признаки стабилизации исчезнут так же быстро, как и возникли.

На экспорт как на устойчивый источник экономического роста Украина уповать не может. Экспорт уязвим внешним условием спроса цен, влиянием торговых войн. Кроме того, не следует забывать, что наши базовые секторы нуждаются в инвестициях. В противном случае они будут становиться все более и более неконкурентоспособными, их потенциал экономического роста постепенно будет уменьшаться. Такие преимущества были в 1998 году, когда Украина получала дешевый газ, но сейчас Украина покупает газ по мировым ценам. Поэтому простая девальвация, помощь экспортерам имеет очень ограниченное воздействие. Необходимо искать другие источники роста - это и экспорт, и инвестиции, и поддержка внутреннего спроса, но чтобы этот спрос не трансформировался в рост импорта, который является фактором дестабилизации.

Что будет дальше? Посмотрим через неделю, насколько быстро завершится президентская гонка, насколько быстро стороны согласятся с выбором избирателей, насколько быстро пройдет процесс изменения расстановки сил в парламенте.



Юрий Гаврилечко: 2010 год станет «плато стабилизации»



«Я бы хотел сконцентрироваться на тех возможных рисках, которые могут нас ожидать в 2010 году. Во-первых, выборы будут влиять еще почти полгода. На что именно они будут влиять? Сейчас налицо ситуация с дефолтом городов - невыплата в местных общинах по счетам обладминистраций, городских госадминистраций, потому что правительство эти деньги тратит на пенсии, затыкает какие-то другие дыры. Такая проблематика будет актуальна еще, по крайней мере, месяца три. Ситуация будет ухудшаться не потому, что кто-то лично в этом виноват, а потому, что есть системные проблемы, которые решаются за счет постоянного потока средств.

Не стоит забывать, что в любой ситуации, кто бы там ни стал президентом через неделю, правительство будет работать в этом самом составе по меньшей мере еще месяц. Потому что коалиция не формируется за один день, инаугурация не происходит в один день. Месяц-два будет еще то же самое правительство, оно будет очень существенно влиять на принятие решений и на любую работу.

Что будет интересного дальше? У нас есть определенные проблем с газом. Я не согласен с тем, что повышение цен для населения что-то решит, потому что в общей структуре расчетов населения - это 12-13%. Даже если в два раза повысить цены, то это больше, чем те же 10-12% не даст. Это не решит проблему. Это своеобразный миф, но этот миф будет достаточно широко подогреваться теми же структурами - международными, экономическими. Им это очень выгодно, ведь чем больше грабят население, тем проще управлять на макроуровне. Чем богаче народ, тем сложнее давать кредиты, которые тогда вообще станут не нужны.

Что касается газа - это действительно проблема, потому что как раз в декабре в уставном фонде «Нафтогаза» количество ОВГЗ увеличилось еще на 13 миллиардов гривен. Скорее всего, именно за счет выкупа Национальным банком этих долговых обязательств правительства в январе рассчитались за газ. Что будет дальше? Уже в общем смысле более 30 миллиардов уставного фонда «Нафтогаза» - это долговые обязательства правительства. Чем дальше будем рассчитываться? Трудно сказать.

Относительно инфляции. Обама предложил дефицит бюджета почти в 2 триллиона долларов, то есть, скорее всего, будет развиваться именно инфляционный сценарий, и он, безусловно, зацепит Украину.

Идущие сюда инвестиции могут улучшить ситуацию. Но это улучшение не будет достаточно длительным, потому что деньги не решают всех проблем. Уважаемые, на новых предприятиях, которые будут построены за инвестиционные средства, должен кто-то работать. Чтобы человек там работал, его должны научить, то есть система образования должна быть ориентирована на новую систему производственных отношений. Этой системы нет.

Что касается роста ВВП - вероятнее всего, это будет 2-3%, но, на мой взгляд, не за счет того, что возрастет именно производство, а за счет ценового фактора.

Поэтому 2010 год вряд ли станет годом улучшения. Скорее всего, это будет определенное плато стабилизации. В нашей стране это плато стабилизации будет очень зависеть от того, каким образом решится вопрос политической стабильности. Если после второго тура нас могут ожидать судебные решения, третий тур или, например, будущий президент, будет не в состоянии достаточно быстро заручиться поддержкой коалиции, проблемы, будут исходить из того, что инвестиционный климат останется «холодным», деньги сюда не пойдут. За счет собственных ресурсов - мы спорили относительно инвестиционного сценария развития экономики - вряд ли это сможет сделать этот президент, кто бы это ни был. Соответственно, нет ресурсов - ни человеческих, ни финансовых - для улучшения ситуации. По крайней мере, пока.

Но если будет политическая стабильность, то такие средства можно будет привлечь извне. В подобном случае их можно проесть, а можно использовать для того, чтобы осуществить некоторые системные изменения».

Полную версию стенограммы пресс-конференции читайте здесь. Читайте также: Ради повышения конкурентоспособности гривня должна дешеветь - эксперт Украину ждет «смутное время встрясок» - эксперт В 2010 году правительство будет активно одалживать деньги - эксперт Через місяць на Закарпатті можлива повінь - експерт Эксперт назвал «критические точки» экономики Газ для населения неизбежно будет дорожать - эксперт