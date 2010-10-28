Россия заработает $10 млрд на экспорте вооружений

Объем экспорта российской военной техники и вооружений в 2010 году превысит 10 млрд долларов. Такую цифру объявил в четверг генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, сообщает российская служба Би-би-си. Эта оценка совпадает с заявлением представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС): по их данным, объем экспорта российского оружия увеличивается 11-й год подряд. Основные импортеры российской военной техники и вооружений - Алжир, Венесуэла, Индия и Китай. Относительно военных поставок Ирану глава «Рособоронэкспорта» утверждает, что переговоры теоретически могут вестись только по технике, не включенной в список санкций ООН. «Рособоронэкспорт» отвечает за 80% экспортных поставок военного характера. Общий портфель заказов предприятия, как было сказано на пресс-конференции, сейчас составляет 40 млрд долларов.