10 новых танков пополнили Вооруженные силы Украины

Сегодня, 28 октября, первая партия танков БМ «Булат» в количестве 10 единиц отправилась из Харьковского завода имени Малышева в военную часть Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны. Всего же до конца 2011 года в ВС Украины должно быть отгружено 29 боевых бронированных машин, сказано в сообщении. С учетом всех предыдущих лет завод уже изготовил и поставил в украинской армии около 50 единиц танка БМ «Булат». На сегодняшний день весь объем заказа на производство танков БМ «Булат» профинансирован лишь на 1 / 7, отметил заместитель минобороны Украины Владимир Омельянчук. По его словам, в следующем году финансирование на модернизацию и закупку вооружения и военной техники будет увеличено в несколько раз.