ЕБРР улучшил прогноз для экономик Восточной Европы

Европейский банк реконструкции и развития предложил более оптимистический прогноз относительно роста экономики стран Восточной Европы. Об этом сообщает Радио Свобода. В обнародованном докладе говорится, что экономический рост в этом регионе в 2010 году составит в среднем 4,2%, а в 2011 году - 4,1%. Эти показатели немного превышают предыдущие прогнозы. При этом банк предупреждает, что существует серьезный разрыв между странами, достаточно успешно преодолевающими последствия кризиса, и странами, экономика которых все еще в состоянии рецессии.