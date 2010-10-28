АМКУ разрешил «Днипроавиа» слиться с «Аэросвитом»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на присоединение ОАО «Днипроавиа» к воздушному альянсу в составе ЗАО «АэроСвит» и ООО «Авиакомпания «Донбассаэро». Об этом сообщает пресс-служба комитета. Разрешение предоставлено сроком на один год с наложением определенных обязательств на участников образованного альянса. Авиакомпании должны обеспечить экономически обоснованную стоимость услуг по перевозке пассажиров и багажа на регулярных внутренних авиамаршрутах, а также обеспечить доступность самых низких тарифов по ценовой линейке, увеличив, в частности, квоты в тарифной сетке по каждому маршруту. Кроме того, ОАО «Днипроавиа» должно воздержаться от любых действий, которые могут привести к недопуску, устранению или ограничению конкуренции в отношении доступа авиакомпаний, не входящих в альянс, к услугам аэропорта в Днепропетровске (как известно, на сегодня ОАО «Днипроавиа» является единственной в Украине компанией, одновременно предоставляющей аэропортовые услуги и осуществляющей авиаперевозки из собственного аэропорта). В ходе проведенного Антимонопольным комитетом исследования установлено, что объединение возможностей компаний позволит расширить сеть полетов и продажу, повысить эффективность использования самолетов, а также оптимизировать расходы указанных авиакомпаний. Таким образом это будет способствовать совершенствованию и рационализации производства, технико-технологическому и экономическому развитию, что должно положительно сказаться на качестве и доступности услуг по авиаперевозкам.