В 2011 году цена на газ снизится на $20 за 1 тыс. кубометров

Цена российского газа для Украины в первом квартале 2011 может составить $230-235 за 1 тыс. куб м. Об этом Интерфакс-Украина сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе записи телепрограммы для одного из украинских телеканалов. По словам главы Кабмина, об этом удалось договориться в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным накануне, 27 октября. Азаров также сообщил, что стороны договорились создать рабочую группу, которая бы рассмотрела перспективы реформирования украино-российских отношений в газовой сфере.