«НИБУЛОН» призывает воздержаться от политических оценок

Крупнейший национальный инвестор, лидер аграрного рынка Украины и экспортер компания «НИБУЛОН» призывает общественность и СМИ воздержаться от политических и каких-либо иных негативных оценок в связи с приостановкой компанией закупки, приема и хранения зерновых культур. «Наша компания является частью Украины, мы живем и работаем здесь, мы инвестируем огромные средства в экономику. И вместе с Украиной мы пережили разные ситуации, связанные с экспортом зерновых, – полный запрет, квотирование, лицензирование. «НИБУЛОН» работает прозрачно и открыто, информируя о закупочных ценах на зерновые на своем сайте. Поэтому в связи с введением квотирования экспорта зерновых мы открыто сообщили на своем сайте, что пока приостановили закупку и прием зерновых, поскольку элеваторные мощности переполнены. Никаких других политических или финансовых мотивов такого решения нет. Надеемся, что вопрос распределения квот будет объективно решен в кратчайшие сроки», - заявил в этой связи Герой Украины, генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН» Алексей Вадатурский. Генеральный директор «НИБУЛОНа» также высказал удивление и сожаление в связи с тем, что в последнее время в СМИ появилсz ряд материалов, в которых журналисты дают политическую оценку этой ситуации. «Не надо спекулировать на нынешней ситуации, все предельно прозрачно и логично, никакой политической подоплеки», - отметил Вадатурский. Он также отметил, что «НИБУЛОН» с пониманием воспринимает шаги правительства по стабилизации ситуации на продовольственных рынках. Более того, еще в августе этого года компания одной из первых в Украине подписала договора с Николаевской и Полтавской облгосадминистрациями об обеспечении этих регионов зерном по фиксированным ценам, что гарантирует стабильную и доступную стоимость социальных видов хлеба. «Это наша прямая инвестиция в продовольственную безопасность Украины. И значимость таких наших действий неоднократно отмечали губернаторы этих областей Николай Круглов и Александр Удовиченко», - отметил генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН». Кроме того, «НИБУЛОН» участвует в тендерах, проводимых Госкомрезервом Украины, и поставляет государству партии зерна. «Этим «НИБУЛОН» подтвердил, что мы работаем в интересах государства и будем продолжать действовать и дальше в этом направлении», - добавил Вадатурский. «Мне неприятно и обидно, что публикации в СМИ с политическими оценками появляются как раз после того, как премьер-министр Украины Николай Азаров предметно ознакомился и поддержал масштабную инвестиционную программу компании «НИБУЛОН», которая предусматривает реализацию патриотической идеи по возрождению судоходства Днепром, Южным Бугом и другими реками Украины. После того, как глава правительства сам принял непосредственное участие в торжественной церемонии закладки двух буксиров компании», - подчеркнул Вадатурский. «Такие негативные публикации и оценки, которые используют в своих материалах СМИ, вбивают клин противостояния и недоверия между Кабинетом министров и крупнейшим национальным инвестором, сельскохозяйственным производителем и экспортером, которым является наша компания. Это вредит выполнению нашей по своей сути национальной программы по возрождению судоходства украинскими реками. Отмечу, что в рамках этой программы мы создаем десятки тысяч рабочих мест, строим новейшие с технологической точки зрения элеваторные комплексы практически по всей стране и впервые за годы Независимости Украины создаем отечественный флот, который уже начал ходить реками и морем под украинским флагом», - особо отметил генеральный директор «НИБУЛОНа». Вадатурский добавил, что инвестпроект «НИБУЛОНа» поддерживают и всячески содействуют его реализации главы ряда регионов: Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов, Полтавской - Александр Удовиченко, Запорожской - Борис Петров, Киевской - Анатолий Присяжнюк, Херсонской - Николай Костяк. «Мы благодарны за такую поддержку этим и другим региональным лидерам», - особо отметил генеральный директор «НИБУЛОНа». Непосредственное участие в реализации проекта берут такие авторитетные мировые финансовые структуры, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Экспортно-Кредитный фонд EKF (Дания), Агентство экспортного кредитования «Atradius» (Нидерланды), а также ряд первоклассных европейских банков.