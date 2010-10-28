Обанкротился крупнейший банк Киргизии

В Киргизии признан банкротом крупнейший в стране банк - «АзияУниверсалБанк». Правительство утверждает, что приближенным экс-президента Бакиева удалось вывести из этого банка 250 миллионов долларов, передает Немецкая волна. На счетах банка находилась значительная часть государственных активов. Решение о банкротстве вчера, 27 октября, было принято в Бишкекском городском суде. Как отмечает информационное агентство 24.kg, это постановление было принято вопреки решению суда низшей инстанции, который отказался признать АУБ банкротом. Для предотвращения вывоза капитала из АУБ за границу в начале апреля в этом банке было введено внешнее управление. Однако первый вице-премьер Киргизии Амангельды Муралиев в четверг сообщил на заседании правительства, что приближенным Бакиева еще до принятия этой меры удалось вывести из АУБ 250 миллионов долларов. По его словам, этот факт подорвал доверие населения к банковской системе.