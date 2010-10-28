Бизнесмены опять готовятся выйти на пикеты к парламенту

В пятницу, 29 октября, в 10.00 представители малого и среднего бизнеса будут пикетировать Верховную Раду Украины в знак протеста против принятия нового Налогового кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского союза предпринимателей. В знак протеста против действий власти предприниматели планируют сжечь макет проекта Налогового кодекса. Аналогичные акции в 10.00 начнутся во всех областных центрах перед зданиями областных госадминистраций. Организаторы акции также распространили обращение к предпринимателям, в котором отмечается, что «власть хочет уничтожить малый бизнес Налоговым кодексом».