Банкам разрешили открывать текущие счета УЕФА

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, которым украинским банкам предоставлено право на период подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине открывать текущие счета УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Документ предусматривает, что такая возможность предоставляется на срок до 30 ноября 2012 года. За закон о внесении изменения в статью 6 закона «О платежных системах и переводе средств в Украине» 5 октября проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме 226.