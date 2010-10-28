Германия продлила срок эксплуатации АЭС до 2035 года

Сегодня, 28 октября, Бундестаг одобрил предложенный правительством Ангелы Меркель закон о продлении сроков действия 17 немецких АЭС. Как сообщает Spiegel, за закон проголосовали депутаты правящих партий ХДС/ХСС и СвДП, составляющие большинство в парламенте. Срок действия АЭС, построенных до 1980 года, будет продлен на 8 лет, а станций, построенных после 1980 года, - на 14 лет. Таким образом, последний реактор на территории Германии должен быть заглушен в 2035 году. Оппозиция требовала придерживаться сроков, установленных еще в 2002 году коалиционным правительством социал-демократов и «зеленых», которое под руководством Герхарда Шредера приняло программу о прекращении эксплуатации АЭС к 2022 году. Продление сроков действия АЭС в правительстве Меркель объясняют необходимостью плавного перехода от атомной энергетики к возобновляемым источникам энергии. Правительство также приняло решение о введении с 2011 года на шесть лет налога на атомное топливо, который должен приносить казне около 2,3 миллиарда евро в год. Полученные средства пойдут на развитие новых технологий получения электроэнергии.