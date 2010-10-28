Гугл готов платить журналистам-блоггерам

Компания Google выделит $5 млн некоммерческим организациям для развития сетевой журналистики. Сообщение об этом опубликовано в блоге корпорации. «Наша цель – помочь всем, кто занимается публикацией новостей», - заявил Никеш Арора, президент по глобальным продажам и развитию бизнеса Google. Уже пожертвовано $2 млн для John S. and James L. Knight Foundation. Половина этой суммы отправится в Knight News Challenge - программу, которая финансирует новые идеи и разработки в журналистике. Остальные средства пожертвования Google направятся в различные программы по развитию журналистики во всем мире. «Мы стремимся быть более интернациональными, поэтому оставшиеся $3 млн будут инвестированы в программы по журналистике других стран», - заявил Арора.