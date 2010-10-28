Москве не хватает 100 километров метро - Собянин

Москве необходимо строительство примерно 15 километров метрополитена в год, на эти цели потребуется от 45 до 50 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости. Власти Москвы утвердили перечень станций и линий столичного метрополитена, строительство которых начнется после 2012 года. Собянин подчеркнул, что «простым продлением существующих линий метро до Московской области проблему уже не решить, так как все существующие линии метрополитена перегружены. Их простое продление создаст лишь дополнительный трафик, с которым сложно будет справиться», - добавил мэр. Поэтому, по его мнению, нужно «переходить к программе строительства новых веток метро». «100 километров (новых линий) - это программа-минимум, программа-максимум - до 300 километров дополнительного строительства», - сказал столичный градоначальник.