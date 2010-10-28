Россия внедрит налог на сверхприбыль при нефтедобыче

Премьер-министр РФ Владимир Путин не исключает, что в перспективе в нефтедобыче может быть внедрен налог на сверхприбыль. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. «В целом предложение по новой модели налогообложения нефтяной отрасли находится в работе - это и введение специального фискального режима для новых месторождений, и дифференциация НДП, и выравнивание пошлин на светлые и темные нефтепродукты, а в перспективе - переход к налогу на сверхприбыль в нефтедобыче», - сказал он на совещании о схеме развития нефтяной отрасли на период до 2020 года. По словам главы правительства, «окончательные решения по новой системе налогообложения с конкретными ставками налогов и сроками их введения должны быть подготовлены уже в ближайшее время». Это необходимо, по его словам, для того, чтобы «инвесторы понимали, в каких условиях им предстоит работать, каковы правила игры и могли выстраивать свои долгосрочные стратегии и планы».