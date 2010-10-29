Украинские продукты неконкурентны даже внутри страны - Азаров

Украине необходимо пересмотреть стандарты качества продуктов питания, чтобы они стали конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Об этом в эфире одного из каналов заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет УНИАН. «Если мы хотим конкурировать, и особенно на рынке Европейского Союза, то мы должны, и ЕС нам об этом говорит, пересмотреть многие стандарты по изготовлению продуктов питания. И мы этим будем заниматься – однозначно. Я уже такие поручения дал», - заявил Азаров. При этом он рассказал, что лично убедился в том, что украинские продукты питания не выдерживают конкуренции даже на внутреннем рынке, посетив недавно ярмарку белорусских товаров. Там, по словам Азарова, украинцы покупали белорусский сыр и колбасу по более высокой цене чем украинские аналоги из-за того, что качество продукции было выше. «Вот белорусская колбаса и наша колбаса. Белорусская на 10-15 грн дороже, и за ней очередь. Почему? Оказывается, Беларусь сумела сохранить систему достаточно высокой требовательности стандартизации к своей пищевой промышленности, и качество продукции – выше», - сказал премьер-министр. Отметим, директор Департамента стандартизации и метрологии Госпотребстандарта Украины Андрей Нелепов заявлял, что в следующем году существенно возрастет и качество украинского бензина.