В этом году таможня перечислила в бюджет на 17 млрд грн больше предыдущего

Государственная таможенная служба Украины с начала текущего года перечислила в госбюджет 70 млрд грн, сообщает УНИАН . Эта сумма на 17 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил во время коллегии в Гостаможслужбе глава ведомства Игорь Калетник. По его словам, в текущем году были пересмотрены критерии оценки работы правоохранительных органов таможенной службы. В 2010 году таможенники возбудили 350 уголовных дел на сумму 700 млн грн, что, по словам, Калетника, «свидетельствует о выходе импорта из тени».