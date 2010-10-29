Производство подсолнечного масла в этом году превысит производство 2009 г.

Производство подсолнечного масла в Украине в 2010-2011 маркетинговом году составит около 3 млн тонн, передает УНИАН . «Мы ожидаем, что в этом году будет собрано свыше 7 млн тонн подсолнечника, соответственно, в текущем маркетинговом году, если все будет нормально и не будет катаклизмов и вмешательств, будет произведено около 3 млн тонн масла из подсолнечника урожая 2010 года», – сообщил гендиректор ассоциации «Укролия» Степан Капшук. По прогнозам ассоциации, экспорт подсолнечного масла в текущем МГ составит 2,5-2,6 млн тонн. Как сообщил Капшук, сезон в этом году начался на 2-3 недели раньше – 1 сентября. В сентябре заводы произвели 166 тыс. тонн масла (с учетом переработки подсолнечника урожая 2009 года) и еще около 300 тыс. тонн масла – в октябре. Отметим, в 2009 МГ в Украине было произведено 2,94 млн тонн подсолнечного масла, экспорт которого составил 2,6 млн тонн.