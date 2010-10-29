В прошлом году Украина продала ПО на 1 млрд долл.

В 2009 году общий объем украинского программного обеспечения на экспорт составил около $1 млрд. Об этом на Международном форуме IDCEE 2010 «День инвестора, Интернет-технологий и инновации» заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, пишет «Лига». Тигипко отметил, что это сектор демонстрирует значительный рост (за тот же период экспорт химической продукции составил 3 млрд, сельского хозяйства – 3,5 млрд, металлургии – 13 млрд). Он также рассказал, что правительство внимательно следит за сектором интернет-технологий и инноваций. В редакции нового Налогового кодекса были учтены пожелания производителей ПО, с которыми проводились встречи.