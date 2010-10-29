Кабмин сократил срок обращения облигаций под акции «Нафтогаза» до 5 лет

Кабинет Министров сократил с 9-12 до 5-7 лет срок обращения облигаций под акции НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 7,4 млрд грн. Текст соответствующего постановления КМУ №987 размещен на официальном сайте правительства. Так, своим постановлением №950 от 12 октября 2010 г. правительство увеличило уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 7,4 млрд грн путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства, сказано в сообщении. Согласно документу, Минфинансов должно осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,4 млрд грн со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции НАК «Нафтогаз Украины».