Государство обяжет предприятия брать на работу выпускников - Шуфрич

Государство разрабатывает комплексную систему поддержки молодежи, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестор Шуфрич. Как передает УНИАН, Шуфрич отметил что государство должно обеспечить молодых специалистов первым рабочим местом, а также дать возможность приобрести собственное жилье. «Сейчас разрабатывается система, которая будет стимулировать предоставление на первые три года рабочего места со средней зарплатой по региону», - сказал Шуфрич. По его словам, государство намеренно вводить санкции против предприятий, которые отказываются нанимать молодых специалистов, причем за счет этих средств «будет аккумулироваться фонд, который будет поощрять тех (работодателей – ред.), которые будут брать на работу молодых специалистов». «Если у тебя высокотехнологичное производство и ты не можешь взять на работу молодого специалиста, там есть определенные риски, то заплати соответствующий дополнительный сбор государству. Государство эти деньги перераспределит среди тех, кто берет молодых специалистов», - пояснил Шуфрич. Он подчеркнул, что брать на работу молодых специалистов обяжут все предприятия, и «соответствующие квоты должны быть доведены всем предприятиям независимо от формы собственности», но количество молодых специалистов, работающих на одном предприятии, будет ограничено. Кроме того, по словам Шуфрича, государство будет стимулировать банки предоставлять кредиты молодым семьям в размере 200-240 тыс. грн. на приобретение жилья. «Проценты здесь на себя должно брать государство», - отметил он.