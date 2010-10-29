Лидеры Евросоюза установили жесткие антикризисные правила для еврозоны

Лидеры стран Европейского союза договорились о новых жестких правилах, призванных предотвратить повторение финансового кризиса в зоне хождения евро. На саммите ЕС в Брюсселе было решено создать постоянный фонд для поддержания курса единой европейской валюты в период кризисов, а также законодательно наделить Евросоюз полномочиями по наблюдению за состоянием национальных бюджетов, передает Би-би-си. Как признали европейские чиновники, в этом году еврозона была близка к краху из-за отсутствия подобных механизмов. Также, в ходе саммита, Германия, Франция и еще восемь стран поддержали предложение премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона не увеличивать расходы бюджета ЕС на 5,9%. Согласно новым правилам, Еврокомиссия должна будет предупреждать правительства стран ЕС о спекулятивном росте рынков, в частности о «мыльных пузырях» на рынке недвижимости. Кроме этого, ЕС сможет налагать крупные штрафы на правительства, которые слишком много тратят и слишком много занимают. Страны будут следить за бюджетами друг друга, а те, кто превысит максимальный уровень долга, предусмотренный европейским Пактом стабильности и роста, - 60% ВВП, подвергнутся постепенно ужесточающимся санкциям. Великобритании эти санкции не коснутся, поскольку она не входит в зону евро, но правительство заявило, что считает механизм стабилизации европейской экономики желательным и для себя тоже. Все участники саммита также согласились, что должен быть постоянный кризисный механизм, и что формировать его должны страны-члены ЕС. Нынешний временный фонд в 440 млрд евро, который был создан для оказания помощи Греции и поддержания евро, будет преобразован в постоянный и предназначенный для нужд любых стран ЕС. В настоящее время в Лиссабонском договоре, который служит аналогом конституции ЕС, имеется статья, запрещающая странам-членам Евросоюза оказывать друг другу подобную помощь. В этой связи канцлер Германии Ангела Меркель предложила это положение отменить.