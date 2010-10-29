НКРЭ повысила «зеленые тарифы» на производство электроэнергии Национальная комиссия регулирования энергетики установила «зеленые тарифы» на производство электроэнергии на ноябрь 2010 г., соответствующее решение принято сегодня на заседании НКРЭ, передает РБК-Украина. Предусмотрено что тариф на производство электроэнергии на малых ГЭС составит 85,49 коп. за кВт/ч, что на 1,31 коп. больше чем в октябре. Тариф на производство электроэнергии с помощью солнца составит 512,95 коп. за кВт/ч, повысившись на 7,84 коп. Тариф на производство электроэнергии с помощью ветра составит 124,8 коп. за кВт/ч, что на 1,09 коп. больше чем в октябре. Тариф на производство электроэнергии из биогаза составит 136,55 коп.за кВт/ч, таким образом поднявшись на 2,09 коп.. Величина «зеленых тарифов» пересматривается НКРЭ ежемесячно в зависимости от колебаний курса евро относительно гривны.