Кабмин найдет для Укравтодора 90 млн долларов

Кабинет министров Украины привлечет 90 млн долл. кредита для Укравтодора. Об этом заявил министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, передает РБК-Украина. «Принято постановление Кабинета министров о поддержке выделения для Укравтодора кредитных средств в сумме 90 млн долл. Это проект Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Начиная со следующего года на протяжении 2 лет данные средства пойдут на строительство развязок автодорог на подъездах к Киеву в 30-километровой зоне. Мы будем строить мостовые переходы над крупнейшими трассами возле Киева», - сообщил министр.