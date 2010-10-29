МВФ в сентябре снизил запасы золота на 32,32 тонны

Золотые резервы Международного валютного фонда (МВФ) сократились в сентябре на 32,32 тонны. Как передает «Интерфакс-Украина» , их объем на конец месяца составлял 2 тыс. 886,27 тонны. При этом Россия в прошлом месяце увеличила резервы в золоте на 20,72 тонны - до свыше 756 тонн, повышая показатель по итогам каждого месяца 2010 года начиная с февраля. Как сообщалось ранее, МВФ объявил о намерении реализовать 403,3 тонны золота - соответствующее решение в сентябре 2009 года принял совет директоров фонда. В конце 2009 года 212 тонн из этого объема выкупили Индия, Маврикий и Шри-Ланка, причем 200 тонн пришлось на долю Индии. Кроме того, в сентябре этого года МВФ сообщил о реализации 10 тонн золота Банку Бангладеш. Оставшуюся часть золота МВФ реализует на открытом рынке. С учетом продаж в январе-сентябре 2010 года фонду осталось продать около 42 тонн драгметалла.