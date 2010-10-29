Инфляция и безработица в еврозоне подскочили до максимумов

Рост потребительских цен в еврозоне ускорился в октябре до 1,9% в годовом исчислении - максимального уровня с ноября 2008 года. Как сообщает «Интерфакс-Украина» , таковы предварительные данные статистического управления Европейского Союза. В сентябре инфляция составляла 1,8%. Аналитики не ожидали изменения темпов инфляции в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Безработица в еврозоне выросла в сентябре до 10,1% - максимального уровня с июля 1998 года. Стоимость нефти подскочила за последние два месяца на 9,2%, что оставляет компаниям и потребителям меньше возможностей расходовать средства на другие товары и услуги. С учетом того, что темпы подъема экономики региона ослабляются, а правительства сокращают бюджетные дефициты, компании, вероятно, продолжат откладывать планы найма, что еще больше уменьшит покупательную способность европейцев. Окончательные данные о темпах изменения потребительских цен в еврозоне в октябре будут опубликованы 16 ноября.