Кабмин потребует от городов земли для гостиниц

Льготный режим налогообложения гостиничного бизнеса в Налоговом кодексе будет подкреплен выделением участникам этого бизнеса земельных участков в городах для строительства новых объектов. «Мы будет требовать от каждого города предоставить по 5-10 площадок для строительства гостиниц», – сообщил вице-премьер Борис Колесников. Колесников подчеркнул, что инициированная правительством льгота в виде нулевого налога на прибыль для гостиниц в течение 10 лет снизит доходы государственного бюджета всего на 20 млн грн в год, однако поможет создать множество рабочих мест и в целом стимулировать развитие туризма в стране, передает «Интерфакс-Украина». Говоря о развитии Крыма, вице-премьер с сожалением констатировал, что свободных земельных участков на Южном берегу Крыма для грамотного развития этой курортной территории практически не осталось. В то же время он подчеркнул, что власти намерены активно развивать Восточный и Западный Крым. «По примеру турецкой Анталии государство создаст инфраструктуру, после чего будет выставлять на конкурсы от 1 до 3 га для привлечения гостиничных операторов», – пояснил Колесников. По его мнению, такой вариант развития позволит повысить качество и удешевить отдых в Крыму.