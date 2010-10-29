Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 7,952 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 7,9520 грн/$1 с 7,9505 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9500-7,9540 грн/$1. Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу на рынок не выходил, тогда как в четверг продавал валюту по 7,9480 грн/$1 и заявил курс покупки - 7,9116 грн/$1. «В октябре поступления иностранной валюты от нерезидентов оставались значительно больше, чем валютные переводы на их пользу. Это способствовало снижению чистого валютного спроса на внутреннем рынке Украины, что предоставило возможность Нацбанку уменьшить отрицательное сальдо своих интервенций и покупать в отдельные дни иностранную валюту, пополняя международные резервы», - комментируется ситуация на веб-сайте Нацбанка, но не называется сумма интервенций. Курс гривни на межбанке с начала года укрепился на 0,3% (с 7,9750 грн/$1). Как сообщалось, при расчете показателей проекта государственного бюджета на 2011 год используется курс 7,9500 грн/$1, тогда как госбюджет текущего года разрабатывался исходя из курсового ориентира на уровне 8,0000 грн/$1. В НБУ прогнозируют, что до конца 2010 года курс не опустится ниже уровня 7,9800-8,0000 грн/$1.