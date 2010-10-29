Дефицит бюджета России составил 623 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета России в январе-августе 2010 года составил 623,3 миллиарда рублей, или 25,7 процента от утвержденного федеральным законом дефицита на текущий год. Об этом сообщает Росстат, передает Лента.ру. Доходы бюджета за первые восемь месяцев 2010 года сложились в сумме 5,3005 триллиона рублей, что составило 68,1 процента от планируемого объема доходов за год. Что касается расходов, то они достигли 5,9237 триллиона рублей (57,9 процента от плана). 12 октября Минфин отчитался об исполнении российского бюджета за период с января по сентябрь текущего года. По предварительной оценке Минфина, доходы составили 6,007 триллиона рублей (65,9 процента от плана), расходы - 6,735 триллиона (65,9 процента от плана). Дефицит бюджета за первые три квартала достиг 727,6 миллиарда рублей. Согласно параметрам бюджета, утвержденным Госдумой в начале июля, в 2010 году предусматривался дефицит бюджета России на уровне 2,42 триллиона рублей ( 5,4 процента ВВП). Однако в октябре депутаты приняли поправки к бюджету, согласно которым дефицит бюджета страны в 2010 году сократится на 47,2 миллиарда рублей - до 2,381 триллиона.