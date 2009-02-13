Таможня ищет резервы

13 февраля 2009, 10:04

Первую Коллегию Гостаможслужбы, созванную вчера новым руководителем ГТСУ Анатолием Макаренко, многие таможенные начальники ждали с большим волнением. После увольнения Валерия Хорошковского руководство большинства таможен приготовилось к жестким «репрессиям».

Однако, по оценкам участников Коллегии, впервые за последние несколько лет она не стала «разносом» и «фабрикой увольнений». «Жестко, понятно, конструктивно» - так оценили стиль ведения Коллегии новым председателем ГТСУ. К «чертовой матери» никого послано не было, хотя ряд одиозных заместителей Валерия Хорошковского срочно «заболели». Среди них - и небезызвестный Анатолий Гутник. Хотя без кадровых представлений, конечно же, не обошлось. В самом начале заседания Анатолий Макаренко представил членам Коллегии своих новоназначенных заместителей Александра Мухина и Степана Дериволкова. Судя по всему, без привлечения внешнего влияния, новый глава ГТСУ начал приводить в чувство таможенных генералов, часть из которых вышла после коллегии с существенным облегчением. «Безусловно, мы волновались. Это первая Коллегия, которую проводит Анатолий Макаренко, - прокомментировал «Главреду» ситуацию после заседания начальник Бердянской таможни Сергей Мищенко. - То, что Анатолий Викторович - практик, который не по чужим словам знает ежедневную работу таможенника с ее особенностями и нюансами, проявилось в характере заседания – рабочий, деловой, конкретный, как говорится, «по делу». Когда «на что наработал - то и получил». Начальник Житомирской таможни Петр Закусило подтвердил «Главреду», что «коллегия прошла в рабочей атмосфере, состоялся конструктивный диалог руководства Службы и начальников таможен». Между тем многие участники заседания не скрывают, что перед таможней стоят серьезные испытания, поскольку год будет непростым. От Гостаможни в этом году ожидают привлечения в бюджет 99,6 млрд. грн., что на 3 млрд. грн. больше, нежели в прошлом году. Достичь таких результатов можно, сосредоточившись на полном та эффективном использовании базы налогообложения, усиленной борьбе с контрабандой и «серыми» схемами. Сергей Ярмольский, начальник Львовской таможни, считает, что в нынешних условиях таможенникам нужно «активно работать, не сдавая уже «освоенные» позиции и реализовывая резервы. А то, что резервы есть, было четко проанализировано на Коллегии». На Коллегии озвучили и прошлогодние цифры: несмотря на негативные тенденции в экспортно-импортных операциях в конце 2008 года, по результатам работы таможенных органов в Госбюджет поступило более 96 млрд. грн., что на 41,9 млрд.грн., или на 77,5 %, больше, чем в 2007 году. По результатам 9 месяцев прошлого года, в сравнении с аналогичным периодом 2007 года, таможенные органы обеспечили прирост поступлений в бюджет почти вдвое (на 97,6%). Непростая ситуация, сложившаяся в экономике страны, означает, что наполнение бюджета в текущем году таможне будет даваться непросто. Учитывая этот факт, руководство Гостаможни объявило о том, что берет под личный контроль осуществление аналитичеcкой работы по всем направлениям, необходимым для наполнения Госбюджета-2009.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять