Таможня ищет резервы

Однако, по оценкам участников Коллегии, впервые за последние несколько лет она не стала «разносом» и «фабрикой увольнений». «Жестко, понятно, конструктивно» - так оценили стиль ведения Коллегии новым председателем ГТСУ. К «чертовой матери» никого послано не было, хотя ряд одиозных заместителей Валерия Хорошковского срочно «заболели». Среди них - и небезызвестный Анатолий Гутник. Хотя без кадровых представлений, конечно же, не обошлось. В самом начале заседания Анатолий Макаренко представил членам Коллегии своих новоназначенных заместителей Александра Мухина и Степана Дериволкова. Судя по всему, без привлечения внешнего влияния, новый глава ГТСУ начал приводить в чувство таможенных генералов, часть из которых вышла после коллегии с существенным облегчением. «Безусловно, мы волновались. Это первая Коллегия, которую проводит Анатолий Макаренко, - прокомментировал «Главреду» ситуацию после заседания начальник Бердянской таможни Сергей Мищенко. - То, что Анатолий Викторович - практик, который не по чужим словам знает ежедневную работу таможенника с ее особенностями и нюансами, проявилось в характере заседания – рабочий, деловой, конкретный, как говорится, «по делу». Когда «на что наработал - то и получил». Начальник Житомирской таможни Петр Закусило подтвердил «Главреду», что «коллегия прошла в рабочей атмосфере, состоялся конструктивный диалог руководства Службы и начальников таможен». Между тем многие участники заседания не скрывают, что перед таможней стоят серьезные испытания, поскольку год будет непростым. От Гостаможни в этом году ожидают привлечения в бюджет 99,6 млрд. грн., что на 3 млрд. грн. больше, нежели в прошлом году. Достичь таких результатов можно, сосредоточившись на полном та эффективном использовании базы налогообложения, усиленной борьбе с контрабандой и «серыми» схемами. Сергей Ярмольский, начальник Львовской таможни, считает, что в нынешних условиях таможенникам нужно «активно работать, не сдавая уже «освоенные» позиции и реализовывая резервы. А то, что резервы есть, было четко проанализировано на Коллегии». На Коллегии озвучили и прошлогодние цифры: несмотря на негативные тенденции в экспортно-импортных операциях в конце 2008 года, по результатам работы таможенных органов в Госбюджет поступило более 96 млрд. грн., что на 41,9 млрд.грн., или на 77,5 %, больше, чем в 2007 году. По результатам 9 месяцев прошлого года, в сравнении с аналогичным периодом 2007 года, таможенные органы обеспечили прирост поступлений в бюджет почти вдвое (на 97,6%). Непростая ситуация, сложившаяся в экономике страны, означает, что наполнение бюджета в текущем году таможне будет даваться непросто. Учитывая этот факт, руководство Гостаможни объявило о том, что берет под личный контроль осуществление аналитичеcкой работы по всем направлениям, необходимым для наполнения Госбюджета-2009.