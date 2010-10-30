Налоговая: Водочники - один из главных ресурсов пополнения бюджета

Власть намерена наполнять бюджет за счет прессинга водочных компаний. Об этом «Зеркалу недели» сообщил высокопоставленный сотрудник налоговой милиции. «Дана команда наполнять бюджет. И водочники — одна из главных мишеней», - сказал источник. «Все понимают — там есть сверхприбыли и очень слабый государственный контроль. Для алкогольных компаний поставлен коэффициент налоговой нагрузки в 8 % от оборота, плюс на них спущен план по штрафам, увеличена стоимость накладных, увеличены акцизы, повышены цены на спирт, минимальная розничная цена на бутылку алкоголя», — отметил эксперт. Как сказал сотрудник налоговой, водочные компании «начали по-настоящему проверять», добавив, что «в налоговой милиции на каждую водочную компанию есть большое досье». «Налоговой поставлена задача — искать конкретные нарушения. И прекрасно известно, где и у кого искать. Договориться нельзя — процесс можно лишь затормозить», - рассказал источник. По его словам, «происходящее в алкогольной отрасли — это только начало большой перестройки». «Сейчас условия работы диктует власть. И кто не сумеет приспособиться, того сметут с рынка или вообще закроют», — подытожил собеседник издания.