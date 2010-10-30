В сентябре в Европе насчитали больше 23 млн безработных

Уровень безработицы в 27 странах Евросоюза в сентябре текущего года составил 9,6%, не изменившись по сравнению с августом. Об этом сообщает Зеркало недели ссылаясь на данные статистического ведомства ЕС. В то же время в зоне евро (16 стран) в сентябре безработица выросла до 10,1% (в августе 10,0%). По данным Евростата, в сентябре 2010 года безработными были 23,1 млн человек в ЕС-27, из них 15,9 млн — в зоне евро. Среди государств — членов ЕС самые низкие показатели безработицы были зарегистрированы в Нидерландах (4,4%) и Австрии (4,5%), а самые высокие — в Испании (20,8%), Латвии (19,4), Эстонии (18,6%) и Литве (18,2%). В сентябре 2010 года уровень безработицы среди молодежи (до 25 лет) составил 20,3% в ЕС-27 и 20,0% — в зоне евро. Самые низкие показатели наблюдаются в Германии (8,5%), Нидерландах (8,6%) и Австрии (8,9%), а самые высокие — в Испании (42,5%), Литве (37,6%) и Эстонии (37,2%). В Украине уровень безработицы по методологии Международной организации труда в первом полугодии 2010 года составил 9,2%. Уровень зарегистрированной безработицы, который ежемесячно публикует Госкомстат Украины, около 1,5-2% и не отражает реальной ситуации на рынке труда.