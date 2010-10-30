В Кировоградской области выделят 55 млн грн на дошкольное образование

В Кировоградской области утверждена программа развития дошкольного образования до 2015 года стоимостью 55 млн грн, сообщает УНИАН . Программу предусматривается выполнить в один этап. На сегодняшний день из 528 дошкольных учебных заведений в области функционируют лишь 457. Показатель охвата детей дошкольным образованием составляет 57%, что на 18% ниже, чем определено Кабмином. На протяжении 2011-2015 годов мероприятия программы будут реализовываться за счет средств областного бюджета (150 тыс. грн) и бюджетов районов и городов областного значения (54,7 млн грн) В результате выполнения программы ожидается повышение показателя охвата детей дошкольным образованием до 75%, уменьшение показателя заболеваемости среди детей дошкольного возраста на 5-8%.