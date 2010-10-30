ООН заметила в Украине рост сельхозпродукции

Рост сельхозпродукции в Украине к 2019 г. составит 29%. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН «Сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность», сообщает РБК-Украина. Согласно докладу, самое динамичное в мире развитие сельскохозяйственного сектора наблюдается в Бразилии. К 2019 г. рост в этой отрасли составит 40% по сравнению с периодом 2007-2009 гг. В России и Украине рост сельхозпродукции составит в 2019 г. 26% и 29%, при условии поддержки этого сектора правительствами. За этот же период рост производства в США и Канаде прогнозируется в пределах 10-15%. А вот чистый объем сельскохозяйственной продукции в 27 государствах - членах Европейского Союза к 2019 г. вырастет менее, чем на 4%. В докладе сообщается, что в Западной Европе наблюдается стагнация производства продовольствия. Свой аппетит странам региона придется все в большей степени удовлетворять за счет импорта. С точки зрения производства продовольствия на душу населения самые высокие темпы роста демонстрирует Восточная Европа.