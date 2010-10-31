Создание украинско-российского СП в газовой отрасли идет без спешки

Переговоры о создании совместного предприятия в газовой отрасли между украинскими и российскими хозяйствующими субъектами проходят без спешки, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров. «Никто никуда никого не торопит. У нас есть время, и мы спокойно работаем в этом направлении», - сказал он на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс». Комментируя ход переговоров. Азаров сообщил, что сейчас идет «очень серьезная работа по оценке активов» как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины.