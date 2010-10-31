Азаров готов принять замечания МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров готов принять во внимание замечания, которые высказывает Международный валютный фонд (МВФ) по отношению к проекту Налогового кодекса для их детального обсуждения. «Я готов эти критические замечания принять и по ним дискутировать», - сказал он на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, комментируя инициативы МВФ, передает Интерфакс-Украина. При этом Азаров отметил, что он готов работать с любыми критическими замечаниями и позитивно относится к их поступлению, поскольку это позволяет совершенствовать проект кодекса. Вместе с тем, он отметил, что соответствующие предложения должны носить конструктивный характер.