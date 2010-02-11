Междувластие. КРЕБО опять атакуют

После результатов первого тура президентских выборов власти в стране де-факто нет никакой.

Для многих чиновников самое время собрать в кабинете вещи и «лишние» документы, для рейдеров - закончить все начатые дела.



Период междувластия, когда власть старая с поражением уже смирилась, а новая еще не рассадила в чиновничьи кресла своих людей, для рейдеров всех мастей во истину золотое время. Поэтому новость о попытке очередного рейдерского «наезда» на совместное украинско-голландское предприятие КРЕБО была не то чтобы ожидаемой, но вполне закономерной.



Рейдерские атаки – тема в Украине не новая, вот только с КРЕБО (компания-авиазаправщик в аэропорту «Борисполь». – Ред.) – несколько деликатная. Все было бы просто, если бы компания была отечественная и без иностранного инвестора, который, похоже, как кость в горле, стоит у желающих заполучить КРЕБО, а точнее, имущество компании, себе в собственность. К компании подходы, похоже, ищут давно, и руководство СП за прошедший год познакомилось со всеми конролирующими органами.



В данном случае, по какому-то нелепому совпадению, СП КРЕБО в прошлом году умудрились проверить практически все. Из «легкого» - налоговая, таможня, пожарники, МЧС, Госземинспекция, Госгорпромнадзор, Минздрав, Министерство охраны окружающей среды, Министерство регионального развития, КРУ, МВД и плюс еще с десяток более мелких «кровососущих» организаций. В высшей лиге сначала выступил Антимонопольный комитет с предложением оштрафовать КРЕБО на 125 млн грн., поставив свой личный рекорд. Никто, вероятно, и сам АМКУ, так и не понял, почему именно такая цифра, которая на корню убьет практически любой бизнес в Украине. Вероятно, цель ставилась именно такая. Позже СБУ возбудило уголовное дело о незаконной приватизации имущественного комплекса, который, к слову, СП КРЕБО был построен самостоятельно. Кстати, сам аэропорт «Борисполь» даже выдал справку, смысл которой, несмотря на абсурдность содержания, очевиден – «имущественный комплекс по заправке самолетов авиатопливом на балансе аэропорта никогда не находился».



Вот тут-то и началось самое интересное. За свои инвестиции в Украину начал переживать иностранный инвестор, к такому подходу явно не привыкший. После нескольких обращений к властям Нидерландов и Украины в западной прессе разгорелся большой скандал, который позже вылился и на страницы отечественных СМИ. Неизвестно, это ли стало причиной, но Печерский районный суд г. Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела, а Апелляционный суд г. Киева подтвердил правомерность данного решения.



В любом случае блицкрига с КРЕБО не получилось, шуму наделали много, а рейдерство любит тишину. Но, как оказалось, от своей идеи «поклонники» КРЕБО не отказались. К счастью для КРЕБО, последняя попытка «наезда» на предприятие, скорее всего, таки станет последней по ряду причин. Во-первых, уж очень много различных методов давления на предприятие уже испробовано, и повторятся в данном случае mauvais ton, а проверить КРЕБО, скажем, Министерству образования совсем не с руки. Во-вторых, впереди приход новой власти, как минимум президентской, а с ней судебной и прокурорской, а как это повелось в Украине, первые шаги – борьба с коррупцией, что всем рейдерам также жизнь не облегчает. Вот и выходит, что на все про все есть месяца полтора - не больше.



Похоже, именно такой логике и следуют «любители» СП КРЕБО, поскольку все происходящее вокруг предприятия в последнее время очень ярко демонстрирует правоту данного предположения.



Итак, четко между первым и вторым туром президентских выборов, судья Оболонского районного суда г. Киева принимает решение, по сути отменяющее



правоустанавливающий документ на построенный КРЕБО целостный имущественный комплекс «Склад централизованной заправки самолетов в аэропорту «Борисполь». То есть объект есть, а документы на него судья отменил. Есть еще несколько факторов, указывающих на то, что это решение принято, мягко говоря, не совсем корректно. Не нужно быть большим специалистам в юриспруденции, чтобы задаться вопросом: «При чем тут Оболонский суд?». Судья попросту нарушил правила исключительной подсудности, поскольку иски, подаваемые в отношении объектов недвижимости, предъявляются только по их местонахождению - в данном случае в Борисполе, но этот суд уже принимал в свое время решения против СП КРЕБО и, вероятно, не захотел еще раз «светиться».



Само заседание прошло в «теплой и дружеской обстановке», для соблюдения которой ответчика в суд было решено не вызывать. При этом в определении судьи указывается, что решение окончательное и не подлежит обжалованию, что тоже грубо противоречит Конституции Украины.



Прошлое судебное решение (о возбуждении уголовного дела против КРЕБО. – Ред.) Бориспольского суда уже прославило коллег судьи на весь мир. Пусть и не каждое уголовное дело в городе Борисполь попадает на страницы Financial Times или, скажем, агентства Reuters, но, вероятно, в данном случае судья поленился набрать в поисковике слово «КРЕБО», перед принятием «взвешенного и объективного» решения.

Время для очередной атаки на СП КРЕБО выбрано как нельзя лучше, следующий этап междувластия будет еще нескоро, да и заявленная во всех предвыборных программах борьба с коррупцией и рейдерством, возможно, хотя бы для видимости будет выполняться.



Пока же, как в военное время: нет власти – есть мародеры.

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