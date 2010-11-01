За год «Нафтогаз» зафиксировал 390 краж нефтепродуктов

«Нафтогаз Украины» предупреждает о неотвратимости наказания за попытки краж оборудования, нефти и газового конденсата. Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины». Компания отмечает, что ежемесячно сотрудники охранных подразделений НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних компаний и предприятий совместно с сотрудниками Департамента уголовного розыска МВД Украины, территориальных подразделений Службы безопасности и МВД предупреждают десятки попыток незаконных врезок и краж технологического оборудования, нефти и газового конденсата на объектах компании. По состоянию на 25 октября текущего года, с начала года на различных объектах «Нафтогаза» было обнаружено 390 правонарушений, сказано в сообщении. Сотрудниками охранных подразделений предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» было задержано 139 лиц. По материалам подразделений безопасности компании были возбуждены 242 уголовных дела, из них 40 передано в суд с обвинительными заключениями. По 6 делам были вынесены обвинительные решения, согласно которым виновные были приговорены к лишению свободы сроком от 1,5 до 4 лет и взыскано возмещение причиненного ущерба в сумме около 570 тыс. грн.