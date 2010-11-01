Украина подписала договор о транспортировке венесуэльской нефти

Украина и Беларусь подписали договор о транспортировке венесуэльской нефти через территорию Украины на белорусские НПЗ по системе магистральных нефтепроводов «Одесса-Броды». Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Договор подписан в Минске, на ранее оговоренных условиях», — заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности компании «Укртранснафта» Михаил Кравченко в понедельник, 1 ноября. Напомним, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко прогнозирует пробную прокачку нефти в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса — Броды» в Беларусь уже в конце ноября. Сейчас венесуэльская нефть, закупаемая Беларусью, поступает в танкерах в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.