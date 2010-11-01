АМКУ требует от БТИ мотивировать цены на услуги

Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал Киевской областной государственной администрации установить экономически обоснованные тарифы на услуги бюро технической инвентаризации в области. Об этом сообщает пресс-служба Комитета. В частности, Киевская облгосадминистрация должна утвердить стоимость нормо-часа на инвентаризацию недвижимого имущества, оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества и регистрации таких прав для каждого БТИ области отдельно, как это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 1548 от 25 декабря 1996. На сегодня стоимость таких услуг в Киевской области не установлена, распоряжением № 282 от 20 мая 2002 предусмотрено, что такой уровень рентабельности составляет 30% к себестоимости. Вследствие этого БТИ области самостоятельно устанавливают тарифы на собственные услуги, что приводит к злоупотреблениям монопольным положением. Как установил Комитет, стоимость одной нормо-часа времени на услуги БТИ в Киевской области значительно выше, чем в других регионах Украины. При этом, по имеющейся в Комитете информации, с начала марта этого года ряд БТИ области необоснованно увеличила стоимость нормо-часа на 30-60%.