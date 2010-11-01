Процент займов в госбюджете вырос на 23,2%

Абсолютное значение чистых заимствований в госбюджет за девять месяцев 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 23,2%. Чистые заимствования (заимствования за вычетом расходов на погашение основной суммы долга) в январе-сентябре 2010 года составили 37,7% от суммы кассовых расходов государственного бюджета. Об этом сообщается на веб-сайте Министерства финансов. Согласно сообщению, абсолютное значение чистых заимствований в госбюджет за девять месяцев 2010 года выросло по сравнению с январем 2009 года на 15278 млн гривен, или на 23,2%. Заимствования в госбюджет за январь-сентябрь 2010 года составили 98584 млн гривен, а погашение основной суммы долга - 17479 млн гривен. Чистые заимствования за девять месяцев 2010 года составили 81105 млн гривен при кассовых расходах госбюджета 215,165 млрд. гривен, тогда как за аналогичный период 2010 года - 65827 миллионов гривен и 170 915 млн гривен соответственно. Минфин уточняет, что на погашение внутреннего долга в январе-сентябре 2010 года направлено 14661 млн гривен, внешнего - 2819 млн гривен. При этом на внутреннем рынке осуществлены заимствования в размере 57,4 млрд. гривен, а на внешнем - 41185 млн гривен. Поступления в госбюджет от приватизации в январе-сентябре 2010 года составили 517,6 млрд гривен. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2010 года сводный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 47 млрд 493,6 млн гривен. Дефицит госбюджета на 2010 год предусмотрен (с учетом принятых поправок) на уровне 54,095 млрд гривен, в том числе общего фонда - 30,338 млрд гривен. Доходы госбюджета запланированы в размере 252,751 млрд гривен, в том числе общего фонда - 210,088 млрд гривен, а расходы - 305,666 млрд гривен и 240,984 млрд гривен соответственно.