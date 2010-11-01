Из Чехии массово уезжают врачи

Чешская медицина переживает кадровый кризис: врачи все чаще выезжают в западные страны, где имеют заработки намного больше, чем в Чехии. Этот процесс уже набирает угрожающий размах, сообщает Немецкая волна. По прогнозам социологов, неблагоприятная финансовая ситуация может выгнать из страны несколько тысяч врачей. «В таком случае, - сказал в разговоре с чешским телевидением министр здравоохранения Леош Гегер, - нам пришлось бы закрыть маленькие больницы». Спрос на медиков превышает предложение: на 150 должностей за границей претендуют более шести тысяч чешских гинекологов, ортопедов, анестезиологов, окулистов, стоматологов и врачей других специальностей. Самое главное требование иностранных работодателей - хорошее знание немецкого, а самая главная причина, которая гонит чешских медиков из дома, - высокая плата за границей. В Чехии молодой врач зарабатывает 17 000 крон (700 евро) в месяц. А по ту сторону Дуная ему будут платить 3700 евро.